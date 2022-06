Indacochea tras inconvenientes en compra de urea: “Esto es el costo de tener gente no preparada en los cargos”

En entrevista para Exitosa, el economista Alejandro Indacochea consideró que los inconvenientes para la adquisición de urea, fertilizante más popular y de mayor uso en el mundo, son producto de la mala gestión de funcionarios que no están preparados para ejercer sus cargos en el sector agrario.

“Esto es el costo de tener gente no preparada en el cargo y llenarse de adeptos políticos. El director ejecutivo de Agro Rural, el que ha dirigido toda la subasta, ha sido el exgerente regional de Junín, puesto por el señor (Vladimir) Cerrón y detenido por los Dinámicos del Centro, no tiene ninguna trayectoria ni conocimiento de por medio”, precisó en diálogo con Karina Novoa.

Las declaraciones del experto se dan luego que la Contraloría General afirmara que las dos ofertas admitidas para la compra del fertilizante no habrían cumplido con especificaciones técnicas establecidas para la licitación, poniendo en riesgo el inicio de la campaña de siembra.

“La responsabilidad es directamente del señor Pedro Castillo. Se viene anunciando que hay un riesgo de caer en una crisis alimentaria. La respuesta del presidente es que la crisis alimentaria era para los ociosos (…) y siguió cambiando a gente inepta e improvisada. Proponen el guano de las islas, pero no es relevante. Se necesitaba tomar medidas, pero con gente preparada“, sostuvo.

Indacochea también cuestionó el nivel de gestión de los funcionarios del sector agrario luego que se conociera que el Gobierno pasó por alto la oferta de urea más barata porque la proveedora presentó un documento en inglés.

“Descalificaron a un postor que ofrecía un menor precio porque presentó la denominación de origen en inglés. El precio era independiente si estaba puesto en inglés o en castellano, estaba a un precio más bajo. Acá parece que hay indicios de corrupción”, añadió.

Cabe precisar que la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG) ofertó a US$ 650 la tonelada de urea. No obstante, Agro Rural prefirió la propuesta de la empresa MF Fertilizantes de Brasil, que pidió US$ 760.

