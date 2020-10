¡Increíble! Anahí de Cárdenas confirma que logró vencer el cáncer de mama

Una buena noticia. La actriz Anahí de Cárdenas pudo vencer el cáncer de mama al detectarlo a tiempo. Hoy aconseja a mujeres a no bajar la guardia y apoyarse en su familia.



Una amarga experiencia es lo que le tocó vivir a la actriz Anahí de Cárdenas, quien en noviembre del año pasado anunciaba ser víctima del cáncer de mama. Hoy, a nueve meses de esta larga lucha que fue detectada a tiempo, la joven de 37 años celebra haber vencido este mal y cuenta que aún tiene mucho por vivir.

-Ni el cáncer te detuvo y ahora estás concientizando al público en una campaña…

Estamos con una campaña que se llama ‘Toca tu pelo, checa tu seno’ y Pantene habla de que las mujeres nos tocamos alrededor de 20 veces el cabello y nos invita a auto examinarnos las mamas una de esas veinte veces. Como embajadora y ex paciente oncológica también me descubrí mi cáncer en un auto chequeo y esa es la diferencia. El 95 por ciento de cáncer de mama es curable si son detectados a tiempo.

-¿Cuándo te dijeron que tenías cáncer lo asociaste a la muerte?

Si, claro. Cualquiera que ha pasado por esta enfermedad ha pensado eso, es que el cáncer es la causa número dos de muerte, las cifras son alarmantes.

-¿Aferrarte a la vida fue tu motivación?

Si. No me quería morir, ni me quiero morir, estoy muy contenta acá y tengo muchas cosas por hacer. Al lado mío tengo a mi familia, mi novio, mis hijas (sus gatas), mis amigas, gente que me quiere.

-¿Cómo ha sido todo este proceso para ti?

Fue recontra agotador, pero finalmente ya estoy fuera de eso y estoy concentrándome en lo que tengo que hacer, que es seguir chambeando.

-¿Qué proyectos se vienen para ti?

Estoy en tres proyectos de teatro. Estoy haciendo una obra zoom para niños que se realizará el 7 y el 8 de noviembre. Luego, estoy en un corto, donde varias figuras nacionales e internacionales resaltamos los derechos humanos usando kimono como símbolo de feminidad.

-Finalmente ¿Qué le recomendarías a las mujeres que tiene el cáncer de mama?

Primero que encuentren algo que las apasiona y no dejen de hacerlo para que puedan tener la mente ocupada. Es un camino difícil y hay que agarrarse de algo para sacar esas endorfinas que necesitamos para estar contentos. Hablen con sus familiares, permitan recibir ayuda para sobrellevar esta enfermedad, no trates de hacerte la valiente y pasarlo sola, no tiene sentido. Y realicen sus auto chequeos.

