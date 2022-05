IGP: ¿Qué zonas de Lima y Callao sufrirían más si ocurriera un sismo como el de 1940?

El 24 de mayo de 1940, Lima y Callao sufrieron un sismo de magnitud 8.2 que dejó cerca de 200 muertos, miles de heridos y afectó seriamente al 80% de las viviendas en Chorrillos, Barranco, Callao y La Molina.

Por ello, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, señaló que estos movimientos telúricos de grandes proporciones deben ayudarnos a reflexionar sobre lo importante que es revisar y corregir las construcciones para evitar que hayan enormes pérdidas humanas y materiales.

En ese sentido, resaltó que si las edificaciones no soportan estos sismos o terremotos es por las construcciones informales que no cumplen con los parámetros establecidos o que fueron realizadas en zonas inadecuadas.

“Los sismos van a ocurrir, eso no lo podemos evitar porque es parte de la naturaleza. Lo que tenemos que saber es que estos movimientos solo sacuden el suelo, como ha ocurrido el pasado 12 de mayo (a 49 kilómetros al suroeste de la localidad de Chilca, en Cañete). Si mi vivienda no soporta este sacudimiento del suelo, entonces puede colapsar y me causará daño. Por eso hay que revisar cómo ha sido construida, qué material se utilizó y sobre qué suelo“, declaró Tavera a la agencia Andina.

De igual manera, reveló que los distritos más vulnerables ante un sismo serían Villa El Salvador y Ventanilla, esto porque sus suelos están compuestos de arena y agua, así como las viviendas localizadas en la ribera de los ríos y áreas próximas a las playas, donde principalmente hay escombros de construcción, lo que hace que no sea un lugar apto para levantar una edificación.

“Yo creo que la forma en que ha crecido la ciudad, es decir, las áreas urbanas con viviendas autoconstruidas y ocupando zonas cuyos suelos no son los más adecuados tendrán escenarios bastante críticos. Por ejemplo, los que se encuentra a espaldas del aeropuerto hacia la playa son suelos que en el pasado fueron depósitos de escombros. Es probable que, de existir un terremoto, las ondas sísmicas sacudan el suelo con mayor intensidad y eso agrava el escenario“, expresó.

Además, el titular del IGP recordó que existe una gran energía acumulada porque desde 1746 no ocurre un sismo importante (de magnitud 8.8) en la zona costera del país.

Frente a esto, afirmó que es una idea errónea el creer que los temblores de magnitud 4 o 5 ayudan a liberar esa energía, por ello instó a que la población esté preparada e identifique una zona segura en sus casas para poder ubicarse ante un sismo.

También te puede interesar: IGP reitera que podría ocurrir sismo superior a los 8,5 frente a la costa

Sistema de Alerta Sísmica

Tavera indicó que el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe) debería estar concluido a fin de este año. Además, para finales de junio, el IGP espera instalar los 106 sensores a lo largo de la Costa para seguir con las siguientes etapas de prueba, implementación y educación a la ciudadanía sobre este método de alerta.

Agregado a ello, aclaró que la alarma que se escuchó en los celulares el pasado 6 de mayo no es parte del Saspe sino del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana (Sismate), del Ministerio de Transportes y Comunicación (MTC).

“El único sistema de alerta de sismo que existe en el Perú es el Saspe y es un proyecto que está liderado por el IGP e Indeci. Cuando este sistema esté operativo tendrá que ser difundido por los diferentes medios como sirenas, celulares, etc. Nosotros esperamos instalar todos los sensores a finales de junio. Luego el Indeci tiene que terminar de instalar las bocinas o sirenas para empezar a hacer las pruebas. Tenemos la esperanza de que la primera prueba la hagamos a finales de año”, explicó.

Por otro lado, se refirió al Simulacro Nacional Multipeligro que desarrollará el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) el 31 de mayo a las 10 de la mañana y resaltó que es importante que se ejecuten estos simulacros con responsabilidad porque nos preparan para un posible terremoto.

“Si yo hago mi propio simulacro después del que ha preparado Defensa Civil, yo estoy sembrando cultura de prevención con los más pequeños de la casa. Y esto es lo que debemos hacer todos porque cada persona es responsable de un grupo humano; no debemos esperar que las instituciones programen un simulacro en el país”, agregó.

Otras noticias en Exitosa