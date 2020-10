Iglesias podrían reabrir al público a partir del próximo 15 de noviembre

Las iglesias podrían reabrir sus puertas más pronto de lo esperado, tras más de siete meses de pausa debido a la pandemia del Covid-19. El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, comunicó este sábado que están preparando los templos y capillas para una posible reapertura el próximo 15 de noviembre.



Sin embargo, aclaró que esta fecha aún no es definitiva y requiere de una rigurosa evaluación y confirmación por parte del Ejecutivo. “Ahora estamos dedicándonos hasta el 15 de noviembre al tiempo y la tarea de prepararnos a una posible reapertura. Están acondicionándose los templos”, señaló en una entrevista a un medio local.

También te puede interesar: Ministerio de Turismo lanza campaña “Volver” para promover los viajes al interior del Perú

El monseñor Castillo informó que el último viernes se reunieron con todos los vicarios de la capital para orientarlos en cómo preparar los ambientes y enseñar a las personas que van a orientar a los fieles sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias en el interior de estos espacios.

No será masiva

Según explicó, los obispos dividieron las actividades religiosas en el contexto de la pandemia en tres etapas. “En la segunda etapa, que sería la reapertura, diríamos cuidadosa y restringida, porque no puede ser masiva; vamos a organizar y someterla a evaluación”, añadió el representante del Arzobispado de Lima.

Sostuvo que la evaluación será en función a la evolución que tenga el virus. Si bien indicó que muchos expertos proyectan un descenso de casos—mayoral registrado a la fecha— para el mes de diciembre, existen también otros que advierten de un eventual rebrote o recrudecimiento del coronavirus, debido a la llegada del verano.

También te puede interesar: Cercado de Lima: intervienen a 15 personas libando licor en un bar pese a restricciones por Covid-19

“Les pido a todos mucha paciencia porque nosotros mismos quisiéramos hacerlo (abrir las iglesias). Nuestras parroquias no están bien. Hay una serie de condiciones que no permiten la apertura de la parroquia, de vivir con mayor holgura. Ahora estamos muy restringidos de ingreso, pero no por eso vamos a abrir, porque no queremos hacer daño”, finalizó.

Aforos limitados

El pasado 7 de octubre, el presidente de la República, Martín Vizcarra, adelantó que las iglesias volverían a abrir con aforos limitados a partir de noviembre. “Abrir las iglesias, pero todavía no dar servicio religioso, sino que se pueda abrir con aforos limitados”, puntualizó en esa oportunidad el jefe de Estado.