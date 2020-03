Identifican a adolescente de 15 años que se llevó y mató a Camilita

Fotos: Miguel Paredes

Un adolescente de 15 años, cargador de bultos en el mercado de Frutas, secuestró, ultrajó y acabó con la vida de la pequeña ‘Camilita’, de 4 años, en el asentamiento humano Bellavista II en Independencia. ‘Maxi’ le ofreció a la niña llevarla con su mamá, pero la trasladó a una choza donde dio rienda suelta a sus bajos instintos.

Según familiares de ‘Camilita’, su madre, Mirella Huamán Santiago (22), llegó la semana pasada a Lima procedente de Cerro de Pasco con la menor y su hermanita de dos años. Planeaba participar en la yunza organizada por el aniversario del asentamiento humano antes mencionado.

El sábado por la noche, la mujer deja a sus niñas en la casa de su prima y se va a la fiesta, desarrollada en la losa deportiva. Ambos lugares se encuentran a siete cuadras de distancia en el cerro de Bellavista II. Así, las menores duermen toda la noche y a las 5:30 a.m. del domingo, deciden ir a buscar a la mamá.

Mañana desafortunada

Las hermanitas nunca llegan con su mamá. A mitad del trayecto, a las 5:31 a.m., fueron interceptadas por ‘Maxi’. Las cámaras de seguridad de una bodega captaron lo que serían los últimos minutos con vida de Camilita, en brazos de su asesino. El sujeto vestía polo blanco, jean oscuro y llevaba una mochila.

“Ellos se asoman, tal vez las engañó con comprarles unas golosinas, pero la tienda estaba cerrada. Luego de unos minutos el sujeto hace el ademán de retomar el camino hacia la losa deportiva, pero gira y se lleva a la pequeña. Las otras niñas corrieron tras él, pero no lo alcanzaron”, relata la propietaria del negocio ubicado en el pasaje 3.

Terrible hallazgo

Agentes de la comisaría de Payet señalan que horas después Mirella, en aparente estado de ebriedad, llega a la dependencia a denunciar la desaparición de la menor, luego que la primita de 9 años de Camila, a quien habían dejado al cuidado de las hermanas, le contara lo ocurrido. De inmediato iniciaron el operativo de búsqueda.

No fue hasta pasadas las 6 p.m. que los efectivos llegan hasta la parte más alta del distrito, en el asentamiento humano ‘La Mina’, y encuentran un costal de rafia en una especie de socavón. “Se trataría de la niña desaparecida. Por la ropita, el tamaño’, dirían los agentes mientras cortaban las tres bolsas que envolvían el cadáver.

Reconoce a su hijastro

Difundidas las imágenes del secuestro, la madrastra de ‘Maxi’, cuyas iniciales son M.F.A. (15), acude a la comisaría para identificarlo como la persona que aparece en el video. Personal de Secuestros y Homicidios de la Dirincri llegaron hasta su vivienda, en el pasaje 2 del Proyecto Integral 18 de Marzo, en Tahuantinsuyo; pero no logran ubicarlo. Lo que sí hallaron fue la mochila y zapatillas que aparecen en el video.

La muerte de ‘Camilita’ habría ocurrido en una choza abandonada ubicada a cuatro cuadras de la loza donde bailaba Mirella. Peritos encontraron en el predio de la Mz. H, lote 2, una cama de madera, un pico y, en el piso, varias manchas de sangre. Al cierre de esta edición, el paradero del sospechoso es desconocido.

ABUELITOS PIDEN CUSTODIA DE HERMANITA

Desde su vivienda en Bocanegra, en Callao, los abuelos paternos de la pequeña se mostraron consternados por lo ocurrido. “Su papá está en el extranjero. Ya nos habían dicho que la chica no atendía bien a las niñas, que prefería las fiestas. Queremos la custodia de su hermanita de dos años”, manifestaron.

En comunicación con un medio local, Edwin Valle, padre de la menor, lloró al conocer las circunstancias de la muerte. “Su mamá tenía una nueva pareja, me habían dicho que no atendía bien a las niñas. Todos los meses les enviaba dinero. Le advertí que no vinieran solas a Lima”, expresó.

A su turno, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, aseguró que su sector evalúa el lugar idóneo para el cuidado de la hermanita de ‘Camilita’. Del mismo modo, exhortó a los padres de familia a cuidar la integridad de sus hijos.

ASESINO BUSCÓ A SU MAMÁ

En una entrevista a Diario Exitosa, la tía del sospechoso reveló detalles de su último paradero. “El domingo, a la 1 p.m., vino al mercado de Tahuantinsuyo. Se sentó un rato a esperar a su mamá. Luego le pidió el celular a su prima para llamarla. No pasaron ni cinco minutos y se fue apresurado”, precisó. Otro familiar dijo a la Policía que ‘Maxi’ robó el dinero de su hermano antes de irse.

DATO

El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público determinó que la menor falleció por “traumatismo craneoencefálico y cervical”. Fue asesinada a golpes.