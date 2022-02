Ica: Pobladores afectados por pozas de oxidación en abandono en Marcona

Atención. Este domingo, en un informe de Exitosa Ica, se conoció la historia de diversos pobladores del asentamiento San Juan Bautista quienes denuncian que el alcalde de Marcona, Elmo Pacheco, no les resuelve el problema sobre la contaminación ambiental en el aire que se viene produciendo por pozas de oxidación en abandono.





Según el informe, Marcona es un lugar que ingresa una gran cantidad de dinero las cuales recibe la municipalidad, pero que hasta el momento este avance no se refleja en la entrega de servicios básicos como agua y desagüe para los moradores locales.

“Si el alcalde no nos da solución, vamos a ir hasta a la OEFA para hacer una denuncia por toda la contaminación que se viene haciendo aquí. El alcalde no nos hace caso, estamos abandonados. Y no solo este asentamiento humano, sino todos los demás como San Pedro o Tierra Prometida. Estos malos olores llegan a todos lados”, manifestó un poblador a Exitosa.





Lo que también se mencionó en el reporte es que el burgomaestre Elmo Pacheco era un excomunicador social y justamente se encargaba de transmitir la necesidad de los vecinos más vulnerables de la zona y ahora que está en el sillón municipal, no viene cumpliendo con sus promesas.

“Queremos solución. Desde que empezaron a hacer los nuevos desagües, se inició toda esta pestilencia. Acá tenemos hijos, niños y bebes, que no deberían aspirar esto, queremos irnos a otro lado, pero tampoco tenemos a donde”, comentó una mujer.

