Ica | Mónica Guillén sobre entrega de bolsas de papa con su rostro: “Es una coincidencia”

Atención. Este miércoles, la esposa del gobernador regional de Ica, Mónica Guillén, señaló en Exitosa, que “no sabe” quién repartió bolsas de papas con su rostro y negó proselitismo político.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Mónica Guillén, esposa del Gobernador Regional de Ica, Javier Gallegos, indicó que a la fecha no sabe quién colocó su rostro en las bolsas de papa que fueron entregadas a los vecinos de la ciudad mencionada.

“Yo repudio estos hechos. Si mi cara está en estas bolsas, que se investigue, pero es una coincidencia que a mí también me sorprendes. Más aún que hagan esto en momentos como los de ahora”, señaló Guillén.

Ante la pregunta de Nicolás Lúcar sobre su posible candidatura a algún cargo político en las próximas elecciones generales del 2021, la autodenominada presidenta del Comité de Damas de la región Ica, señaló que a cualquier persona le gustaría representar a su país.

“Sobre ser candidata. A quién no le gustaría representar al país. Para todo ciudadano sería todo un honor poder trabajar por su región. Estas fotos donde ponen mi cara en las bolsas de papa, yo lo desconozco”, aseveró.

Es importante mencionar que en las redes sociales circulaban fotos de estas bolsas de papa el rostro de Guillén, y los mismos vecinos de Ica se cuestionaban si estos productos fueron comprados con el presupuesto del Gobierno Regional, liderado por su esposo, Javier Gallegos.

“Yo no estoy inscrita en ningún partido político y si yo de repente (…) pueda haber esas aspiraciones, yo me debo a un movimiento regional. Yo me debo a la militancia y al Comité, si es que me dan permiso de participar (en Elecciones Generales), pero yo no estoy afiliado a ningún grupo. Siempre que vienen la etapa electoral soy víctima de estas acusaciones y de lo que me siembran”, expresó.

Finalmente, la cónyuge del máximo representante de Ica, indicó que ser candidata no implica que sea una autoridad como tal, según sus pensamientos.

“Todos tenemos aspiraciones en la vida y ser candidata no implica ser autoridad, porque es el pueblo quien pone a sus candidatas”, sentenció.

