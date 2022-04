Ica: gobernador denuncia presencia de infiltrados “con rifles y revólver” en la protesta de trabajadores agrícolas

En entrevista para Exitosa, el gobernador regional de Ica, Javier Gallegos, denunció la presencia de personas infiltradas, que portan “rifles y revólver”, en la protesta de trabajadores agrícolas, la cual se viene desarrollando en la región desde hace tres días.

“Hay personas que tienen rifles y revólver, pero no son de la región de Ica. Yo personalmente he ido a verificar, he ido al lugar y he averiguado que son personas que vienen del norte, del sur, y de otras partes del Perú. Hago un llamado al Ministerio del Interior, que por favor capturen a estos delincuentes”, dijo en diálogo con Karina Novoa.

El gobernador iqueño afirmó que las protestas iniciaron este último lunes de manera pacífica; sin embargo, ahora la manifestación se ha tornado violenta y tendría fines políticos como trasfondo.

“Esta ya no es una protesta por el alza de combustibles y de alimentos, esto es una protesta política y debe estar dirigida por alguien. No puede ser posible que esas personas vengan con este tipo de armamentos que afectan la vida humana“, precisó.

Gallegos consideró “urgente” la presencia del titular del Mininter, Alfonso Chávarry, en la zona del conflicto. Indicó que se han reportado varios efectivos policiales heridos y, hasta el momento, un civil fallecido confirmado.

“Espero que el ministro resuelva esta situación que está afectando a ciudadanos, periodistas, empresarios y a todos. Nos afecta en la tranquilidad y ya hemos tenido una pérdida humana“, lamentó.

Situación en Ica

Esta mañana, un grupo de vándalos atacó un bus interprovincial a la altura del kilómetro 278 de la Panamericana Sur, en la zona conocida como Barrio Chino (Ica).

Por otro lado, se conoció que en el kilómetro 290 de la Panamericana Sur, en la zona conocida como Expansión, en el ingreso al distrito de Salas-Guadalupe, se produjo un enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes.

En tanto, el presidente del Frente de Trabajadores Agrarios de Ica, Julio Carbajal, confirmó a Exitosa el saldo de dos muertos durante los enfrentamientos con la Policía, ocurridos a la altura del kilómetro 290 de la Panamericana Sur.

Carbajal precisó que se trata de dos varones. Uno de ellos fue identificado como Yony Quito Contreras (26), quien era un trabajador agrario.

