Ica: denuncian irregularidades en la entrega de equipos de protección contra COVID-19

Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica denunciaron supuestas irregularidades en la gestión y entrega de equipos de protección contra la COVID-19. Además, exigieron al rector Anselmo Magallanes que informe con transparencia sobre el proceso de licenciamiento de la universidad a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).







“Ya me mandó a sus mensajeros diciéndome que me están abriendo otro proceso penal. Yo le invoco al señor rector que ese tiempo lo utilice en solucionar los problemas de universidad. Yo he tenido ocho procesos penales, mucho de ellos hechos por él mismo (…) Muchos de ellos, mayores de 65 años, están yendo a trabajar”, indicó Ricardo Hidalgo a Exitosa.

Hidalgo, quien pertenece al Comité de Seguridad y Salud de la institución, añadió que el Ministerio Público, a través del fiscal de Prevención y Delito y una funcionaria del Ministerio de Salud encontraron 14 observaciones, las cuales hasta la fecha no han sido verificadas por el rector.





“A pesar que el Ministerio Público se ha hecho presente, las autoridades de la universidad, en este caso el doctor Anselmo Magallanes, no están cumpliendo con los requisitos de acuerdo a ley. Una vez más, hacemos recalcar de que la autoridad viene utilizando la universidad como si fuera una chacra. Para la autoridad no hay normas y no hay leyes. En otras palabras, ellos hacen lo que se les da la gana”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, los trabajadores también manifestaron que algunos miembros del personal no están trabajando en su área, siendo maltratados por las principales autoridades del centro de estudios superior. Por este motivo, integrantes del Ministerio Público se acercaron a la Universidad San Luis Gonzaga para verificar la denuncia, pero fueron confrontados.

Hasta el cierre de la nota, ninguna autoridad del centro de estudios se ha pronunciado respecto al tema.

