Ica: Buscan a menor de 13 años desaparecida hace cuatro meses

En entrevista con Exitosa, Sandra Pichihua, madre de Xiomara Karina, denunció la desaparición de su hija de 13 años e informó que realiza la búsqueda de la menor hace cuatro meses.

Además, informó que su hija salió del colegio en dirección a una bodega de abarrotes, ubicada en Av. Panamá (La Tinguiña-Ica), en donde ayudaba a un familiar, y al promediar las 7:00 p.m. del pasado 24 de junio del presente año, se encontró con dos jóvenes, Anthony Anchante y Giancarlo Conilla, para luego dirigirse al mirador de Parcona. Sin embargo, hasta el momento, no se conoce su paradero.

“Mi hija está desaparecida y hasta ahora no tengo noticias de mi hija. Toda la investigación está en el Ministerio Público. Hay pruebas de un joven que vio por última vez a mi hija. El fiscal no hace nada. El joven está en las calles”, declaró la madre de Xiomara Karina en Exitosa.

Asimismo, contó que el último sábado 22 de octubre realizó una manifestación en la plaza de armas de Ica, en compañía de sus familiares y amigos, con el fin de exigir a las autoridades la investigación del caso y la búsqueda inmediata de la menor.

“He hecho un plantón en la plaza de armas de Ica para que todas las autoridades, todo el Perú, me pueda ayudar para encontrar a mi hija”, manifestó.

Además, indicó que Anthony Anchante fue investigado por las autoridades por inducción a la fuga, debido a que se comunicaba con la menor. Tras ello, recibió una sentencia de prisión suspendida por 2 años y 4 meses; mientras que Giancarlo Conilla se encuentra en libertad, a pesar de “haber formateado su celular”.

“Yo pienso que Giancarlo la ha vendido a mi hija para trata de personas. Mi hija, después de 4 meses, no llama, no me envía ningún mensaje. Algo le ha pasado a mi hija. Ese es mi dolor”, dijo.

