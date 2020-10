Ibrahimovich lidera campaña de concientización con su frase: “No eres Zlatan, no retes al virus”

El jugador sueco, Zlatan Ibrahimovic, ha iniciado una campaña para promover el correcto uso de las mascarillas y el distanciamiento social contra el covid-19; con su frase: “No eres Zlatan, no retes al virus”.







En un video emitido, este jueves, por la región italiana de Lombardía, aparece el actual goleador del AC Milan en una campaña de concientización promovida por las autoridades locales.





“El virus me ha retado y he ganado pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Usa la mascarilla y mantén la distancia de seguridad siempre. Ganaremos” 🎙 Ibrahimovicpic.twitter.com/MqEYuzrMf1 — AC Milan 🇮🇹 (@ACMilanGoleador) October 29, 2020

“El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Respeta las reglas, la distanciación y la mascarilla, siempre”, dice el experimentado futbolista sueco, en una terraza con una vista total a la ciudad de Milán.

Campaña

Al presidente de Lombardía, Attilio Fontana, se le ocurrió la idea de contar con ‘Ibra’ en la noche del último clásico entre los clubes de Milán, donde el sueco de 39 años, en su regreso a las canchas tras superar el covid-19, le dio el triunfo al AC Milan (2-1) al marcar un doblete ante el ‘Inter’.