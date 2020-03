Humberto Acuña afirmó no temerle a la cárcel por el caso Olmos

El exgobernador regional de Lambayeque y hoy electo congresista, Humberto Acuña Peralta, expresó que no le tiene temor a la cárcel, luego que pasara de testigo a investigado por presunta colusión en la concesión del proyecto Olmos a la trasnacional brasileña Odebrecht.

“Yo no me voy a correr. Si me voy a la cárcel, me voy por defender los recursos de todos los peruanos y no porque me han dado plata. No porque he cobrado una coima, no porque tengo un codinome. Esa es la gran diferencia. Si tengo que irme a la cárcel por ahorrarle al Estado 400 millones de dólares por un lado y por no haberle dado 12 años de ampliaciones de la concesión, con gusto voy a la cárcel, con gusto, y espero que me visiten”, ironizó Acuña.

El electo congresista por Alianza Para el Progreso se dio tiempo para comparar su caso con el de su antecesor Yehude Simon y marcó distancia de la investigación que tiene detenido preliminarmente al líder de Juntos Por el Perú.

“A mi aún no me han llamado para hablar del delito de colusión. Yo estoy tranquilo porque a mí nadie me ha dado plata. Algunos me están comprometiendo en el mismo tema de Yehude Simon pero él está detenido porque ha recibido plata. Siempre lo voy a decir, jamás Humberto Acuña lo van a ver en ese tema. Como siempre lo hemos dicho y seguro van a decir que todos los políticos han dicho lo mismo pero yo soy Humberto Acuña”, finalizó.