Human Rights Watch: “Corte IDH debe verificar si liberación de Alberto Fujimori se justifica”

El director ejecutivo de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, pidió anoche la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para verificar si se justifica la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que repone el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

A través de su cuenta de Twitter, aclaró que no se opone a los indultos humanitarios para enfermos terminales graves, incluyendo a aquellos que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad, pero insistió que este beneficio “no puede basarse en fraude”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe intervenir nuevamente y verificar si la liberación se justifica y si se respetó su fallo”, tuiteó.

No me opongo a indultos humanitarios para enfermos terminales graves, incluyendo condenados por crímenes de lesa humanidad. Pero el beneficio no puede basarse en un fraude. La @CorteIDH debe intervenir nuevamente y verificar si la liberación se justifica y si se respetó su fallo. https://t.co/5UNzrNwWiN

— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) March 17, 2022