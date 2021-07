Humala: “Lo que hace Keiko no es sensato. Este escenario enrumba a querer vacar al nuevo presidente”

El exmandatario Ollanta Humala rechazó las acciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el marco del proceso electoral, y alertó que esto pueda incitar una vacancia al nuevo presidente del Perú, si gana las elecciones Pedro Castillo, lo cual generaría otra crisis iniciando la nueva gestión.





“Lo que hace Keiko no me parece sensato. Hay que alertar que este escenario enrumba a querer vacar al nuevo presidente. No hemos salido aún de la crisis del último quinquenio y parece que la derecha quiere seguir en lo mismo. Es preocupante“, declaró Humala para ATV.

Asimismo, consideró legítimo que Fujimori Higuchi cuestiones las elecciones, sin embargo, “a estas alturas ya eso está desfasado”. “Hace mal que diga que no reconocerá al nuevo gobierno. Ya no tiene los 73 votos, pero sumando a las bancadas de derecha, puede tenerlos”, apuntó.





“Los grupos de derecha se pintan de demócratas, pero están promoviendo golpes de Estado. Con ese ideario de Perú Libre y Castillo, los peruanos los eligieron. Se debe respetar esa decisión de los peruanos. Esa es la democracia”, enfatizó.

Humala indicó que lo fundamental ahora es apoyar a Pedro Castillo para un eventual gobierno suyo, con la finalidad de que no suceda lo del ‘último quinquenio’, donde hubo un presidente que gobernó sin bancada, lo cual es preocupante. En esa línea, dijo estar dispuesto a transmitirle su experiencia como expresidente y así evitar más incertidumbre. “Quizá en 6 meses, sus actuales aliados lo tilden de traidor, lo abandonen y sean su oposición, como nos ocurrió a nosotros”, añadió.

“Un par de veces hablé con Castillo, para darle la experiencia de gobierno. Como ex Presidente no me negaría a hablar con un Presidente electo. Como todos los peruanos, tenemos preocupación, ante un mar de incertidumbre luego de la campaña”, aseveró.

