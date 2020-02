Humala: “Incluir a mi esposa en el caso es algo absurdo”

El expresidente Ollanta Humala calificó ayer como un “absurdo” que la Fiscalía haya incluido a su esposa Nadine Heredia en el proceso en donde se investiga el caso del ‘Club de la Construcción’.

“¿Qué tiene que ver mi esposa en este caso? Ella ha sido humillada y maltratada”, se preguntó el exmandatario en una entrevista en un noticiero. Y agregó: “Nosotros rechazamos haber recibido dinero de Barata en la campaña”.

“No solo se incluye a mi esposa, también tengo mi casa embargada y las cuentas bancarias hasta de mi hija también”, contó Humala.

Luego fue consultado por la carta que su hermano Antauro escribió desde la prisión y en donde asegura que, de llegar a la presidencia en 2021, Ollanta tendrá preferencia para recibir la pena de muerte.

“No me importa lo que dice esa carta, él está en la cárcel. Antes lo veía cada quince días, un día me dijo que él quería manejar el partido que yo formaba. No lo veo desde esa vez”, reveló. Y agregó: “Lamento que este tema haya dividido a mi familia. Veo a mi madre y trato de acercarme más a mi padre”.