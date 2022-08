Hugo Chávez indica que no participó en entrega de supuesta coima a Pedro Castillo por su designación en Petroperú

En entrevista con Exitosa, el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, negó haber estado involucrado en la presunta entrega de 30 mil soles hacia el presidente de la República, Pedro Castillo, que señala haber recibido el exsecretario de Palacio de Gobierno y actual colaborador eficaz, Bruno Pacheco, a manos del dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, para colocarlo al mando de la empresa estatal.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, el economista señala desconocer hasta hace poco sobre lo acusado por Pacheco ante la Fiscalía y que lo envolvería en una transacción destinada al jefe de Estado, para ser nombrado gerente general.

“Nunca dicen Hugo Chávez, dicen que Fermín (Silva) es quien paga, yo me acabo de enterar por la prensa. La presunción la paga Fermín, así lo ha dicho Bruno Pacheco, a mí no me ha metido en ningún momento”, declaró a nuestro medio.

En esa línea, Chávez Arévalo catalogó como “absurdo” que se pueda creer que 30 mil soles se pueda designar un cargo tan importante en una empresa que maneja fondos millonarios, haciendo mención de que muchos exfuncionarios estarían dispuestos a pagar más de lo que supuestamente entregó Silva para reanudar sus funciones dentro de Petroperú.

“Es absurdo, su facturación es de 6 mil millones de dólares (…) estoy seguro de que los anteriores (gerentes) que yo denuncié estarían dispuestos a pagar un millón de dólares por volver”, manifestó.

Según lo indicado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción ya abrió una investigación contra Fermín Silva, en base a lo declarado por Bruno Pacheco, por presuntos delitos de colusión y cohecho activo genérico. El fiscal Raúl Martínez Huamán, encargado de este caso, ya notificó al denunciado.

