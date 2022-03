Hugo Chávez asegura que su renuncia a la gerencia general de Petroperú “fue por la gobernabilidad del país”

En entrevista con Exitosa, el economista Hugo Chávez aseguró este lunes que su renuncia a la gerencia general y directorio de la empresa estatal Petroperú fue “por la gobernabilidad” y para evitar mayores enfrentamientos al interior del Poder Ejecutivo.

“He renunciado por la gobernabilidad del país, no quiero enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo, [es decir, entre el] Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, declaró en nuestro medio.

“Lo que ha pasado es que las cosas no se han dicho claras, yo he expuesto ayer (domingo 20 de marzo) en el Consejo de Ministros la situación tal como es y he demostrado que este es un tema de la falta de auditoría y el retraso deliberado del contralor [Nelson Shack] de no nombrar al auditor“, agregó.

En esa línea, Chávez Arévalo consideró que tanto el contralor general de la República, Nelson Shack, como el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, también deberían renunciar pues aseguró que son los principales responsables de la crisis que afronta Petroperú.

“Nelson Shack y Óscar Graham deberían irse pues han ocasionado el pánico financiero porque cuando él (Graham) devela una reunión de la Junta General de Accionistas, niega el respaldo. Es decir, [el hecho de que] el ministro de Economía niegue el respaldo a una empresa pública origina el pánico financiero en le mundo“, enfatizó.

“Ambos han jugado en pared con el único objetivo de ahorcar a Petroperú”, puntualizó, refiriendo una supuesta demora de Shack para designar a la auditora de los estados financieros del año 2021, así como el rechazo del MEF a la invitación que le hiciera el Minem para brindar respaldo a su gestión.

Sobre la crisis

Los problemas en Petroperú llegaron a su pico máximo cuando se conoció, aparte de las investigación de la Fiscalía, la rebaja de su calificación por Standard & Poor’s Global Ratigs (S&P) y Fitch Ratings. La compañía estatal pasó de una calificación a largo de plazo de BBB- a BB+, un escaño en el cual ya es considerado como bono basura, según Bloomberg.

Cabe mencionar que la semana pasada también tuvo un recorte de sus calificaciones Issuer Default Ratings (IDR) de largo plazo en moneda local y extranjera por parte de Fitch Rating. En esta calificadora pasó de una nota BBB a BBB-, la cual sería la más baja del grado de inversión.

