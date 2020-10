Hudtwalcker sobre derrota de Perú contra Brasil: “No ha sido responsabilidad del árbitro”

Opiniones divididas. En una nueva edición de Informamos y Opinamos, Christian Hudtwalcker consideró que la derrota de Perú ante Brasil no fue responsabilidad directa de las decisiones del árbitro Julio Bascuñán.



“Creo que han habido gruesos errores (de la selección peruana). Pero de ahí a decir que nos han robado el partido me parece que hay una distancia. No sabemos si el árbitro no apeló al VAR. O si este le comunicó o no. De ahí a saltar y culpar al árbitro (del resultado), no pensaría así”, enfatizó.

Sin embargo, felicitó a la escuadra peruana por nivel mostrado en la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Además, precisó que la derrota ha servido para dar cuenta a la población de que se le puede ganar a cualquier rival.

“El equipo peruano jugó muy bien. Tuvo la pelota. Perú se tenía que defender friccionando el partido. Mejor le fue al Perú, fue cuando tuvo la pelota. Cuando le jugó de igual a igual. Cuando le tocó al estilo brasileño. Fueron los minutos en el que Perú dominó”, agregó.

Nicolás Lúcar

Por otro lado, Nicolás Lúcar consideró que el árbitro del encuentro entre Perú vs. Brasil, Julio Bascuñán, nos robó los tres puntos debido a su polémico arbitraje. “Esto influyó en el ánimo de nuestros jugadores”, señaló.

Como se recuerda, el réferi que dirigió al seleccionado nacional por la fecha 2 de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 fue muy cuestionado. Al extranjero se le acusa de no haber desempeñado un buen papel y haber perjudicado al equipo de todos.

“Nos robaron el partido, gracias al arbitraje del señor Bascuñán. Yo no sé, pero estuvimos bastante cerca de eso. Es evidente que el comportamiento del árbitro, en varias oportunidades, fue desequilibrada a favor de Brasil. Sin consultar el VAR cuando tenía que consultar”, enfatizó.

