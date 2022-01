Huaral: pescadores exigen presencia del presidente Pedro Castillo tras derrame de petróleo

Piden una solución. Los pescadores del distrito de Aucallama (Huaral) hicieron un llamado al presidente de la República, Pedro Castillo, para que se acerque a la zona y tome acciones para atender la contaminación en la playa Chacra y Mar, afectada por el derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol.





“La playa está afectada. Nosotros somos pobladores y nos entristece mucho ver esto. El señor [Pedro] Castillo va a todos lados, menos a la playa Chacra y Mar. La playa Chacra y mar está en el olvido y esto no debe ser así. Por favor, señor, venga a la playa y camine con nosotros para que vea la realidad. ¡Queremos apoyo!“, dijo una pescadora a la cámaras de Exitosa.

También puedes leer: Ministro Ramírez tras impedimento de salida para funcionarios de Repsol: “Esperamos una sanción por este delito ambiental”





Por su parte, el alcalde del distrito de Aucallama, Hugo Álvarez, precisó que hasta el momento no ha recibido apoyo del Gobierno Central para empezar con el proceso de limpieza de las playas, que lucen con un manto negro por el crudo de petróleo.

“No le están tomando interés que Aucallama está afectada 11 kilómetros. Es decir, desde el rio Chancay hasta la variante de Pasamayo. No hay acción directa, solo compromisos, visitas y no hay una decisión del Gobierno Central ni de las autoridades competentes que tendrían que accionar de inmediato“, lamentó el burgomaestre.

En tanto, los pescadores exigen a las autoridades declarar en emergencia el litoral de Aucallama. Indican que, hasta el momento, están evaluando iniciar un proceso judicial contra la empresa Repsol por el daño ambiental.

“Necesitamos que se declare en emergencia la zona de Chacra y Mar. La municipalidad ha venido a prometernos todo en palabras, pero no hay acciones. Estamos a punto de iniciar una lucha legal contra la empresa Repsol. Estamos reclamando que toda la limpieza se está haciendo en la zona de la bahía, pero no en nuestra zona“, lamentó un pescador.

También te puede interesar: Nicolás Lúcar da ultimátum a Repsol: “O aceptan su responsabilidad o se van del país”

Más noticias en Exitosa: