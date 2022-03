Huancuire pide la presencia de Pedro Castillo por conflicto con Las Bambas: “Si no es así, lo tomaremos como traición”

La comunidad campesina de Huancuire, ubicada en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas (Región Apurímac), pidió la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo, para atender el conflicto de la comunidad con la empresa minera MMG Las Bambas, la cual planea explotar un segundo depósito de la mina de cobre en dicha zona.

En entrevista para Exitosa, los representantes de la comunidad aseveraron que no son antimineros y explicaron que actualmente se oponen a la expansión de la mina porque el Estado ha otorgado el visto bueno a la empresa sin realizar, según mencionan, una consulta previa a la comunidad.

“Por derecho, nos toca la consulta previa. Lo que pasa es que el Estado Peruano ya le dio la autorización a la empresa minera sin cumplir los compromisos y a espaldas de la comunidad. Ahorita, la empresa quiere entrar al tajo Chalcobamba a trabajar. Señores, nosotros no somos antimineros, estamos a favor de la minería. Lo único que pedimos es que trabajen responsablemente”, dijo el delegado de la comunidad Javier Ochoa Núñez en diálogo con Nicolás Lúcar.

Los representantes de Huancuire también denunciaron que han acordado un total de 97 compromisos con la empresa MMG y aseguran que están siendo incumplidos “al cien por ciento”. Cabe precisar que estos compromisos incluyen mejoras para la comunidad respecto a salud y educación.

“El Estado y la mina nos dan la espalda”

Los comuneros detallaron que la localidad carece de servicios básicos, por lo que han solicitado a la empresa minera beneficiar a la comunidad a cambio de la explotación de los recursos. Sin embargo, la mina señala que esto compete al Estado.

“Nos encontramos en pésimas condiciones. Ahora, la empresa MMG con el Estado se tiran la pelota. El Estado dice que nosotros tendremos compromisos con la mina, pero la mina nos dice que nosotros tenemos compromisos con el Estado. Entonces, ¿quién nos va a atender? El Estado y la mina nos dan la espalda. No tenemos saneamiento básico, no tenemos nada, los niños estudian bajo calaminas”, reclamaron.

En esa línea, la comunidad solicitó la presencia de ministros de Estado y autoridades centrales para que intervengan en el cumplimiento de los acuerdos. De lo contrario, lo tomarán como “una traición” de parte del gobierno de Pedro Castillo.

“Nosotros no queremos llegar a la judicialización del caso. El Ministerio de Energía y Minas dice que ya se dio una consulta previa, pero no se ha realizado. Nosotros pensamos que este era un gobierno del pueblo, pero hoy nos damos cuenta que no es un gobierno del pueblo. [Pedro Castillo] no nos está haciendo respetar”, sostuvo Ochoa Núñez.

“Nos está traicionando. Desde acá, hago un llamado al gobierno de Pedro Castillo. Queremos solucionar el conflicto, que vean sus funcionarios y ministros cómo estamos viviendo nosotros. Si no es así, lo tomaremos como una traición al gobierno Castillo”, declaró en nuestro medio de comunicación.

