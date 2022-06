Huancayo | Niña de 6 años sufrió quemaduras tras intentar rescatar a su perrito de incendio

En un acto de valentía, la pequeña Nataly, de solo 6 años, decidió salvar a su perrito de un incendio en Huancayo. Lamentablemente, ella sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo; perdiendo dedos de los pies, manos e incluso el cabello. Ahora, la menor necesita con urgencia una prótesis para volver a caminar.

“Ha perdido dedos de las manos, de su piecito y su cabello. Por salvar a su perrito, ella misma se ha quemado. No tengo trabajo, me dedico a cuidarla. Mi esposo trabaja en la chacra solo a veces. Mi hija viaja a Lima por terapias. Me alojo en la casa de un conocido […] Mi hija tenía vergüenza de ir a estudiar”, señaló la madre de Nataly.

Quizás te interese leer | Valer: Pedro Castillo dijo que el martes a más tardar habrá nuevo ministro de Agricultura

Incluso, un equipo de Exitosa pudo constatar que, desde la semana pasada, efectivos policiales de la zona recogen a la niña todos los días para llevarla a su centro de estudios, en donde su profesora y demás compañeros la reciben en medio de aplausos.

Este lunes 6 de junio, Nataly cumple un año más de vida. Ella sueña con una prótesis para volver a caminar y jugar como una niña de su edad. Además, también quisiera recibir de regalo una muñeca.

Cabe precisar que la niña de 6 años es la penúltima de 7 hermanos. Su familia no tiene los medios para comprar la pierna ortopédica, por lo que hacen un llamado a los peruanos para que los apoyen. Si deseas brindar una ayuda, por mínima que sea, puedes comunicarte a: 923278414 — 959975448.

Síguenos en redes sociales