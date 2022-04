Huancayo | Ministros y manifestantes no llegan a acuerdos para levantar paro de transportistas

¡Atención! A pesar de los anuncios realizados este sábado por el ministro de Economía tras la mesa de diálogo con los transportistas y agricultores en Huancayo, Exitosa pudo conocer, tras recoger el testimonio de los dirigentes, que no se ha llegado ningún acuerdo y que el paro continuará de manera indefinida.

“Entre gremios aún no hay acuerdos definidos. En la lectura del acta no se ha mencionado claro las definiciones que han mencionado los ministros. No estamos conformes. Probablemente siga el paro”, señaló un dirigente transportista a las cámaras de Exitosa.

Nuestro equipo periodístico pudo dialogar de manera breve con el ministro Óscar Zea, quien indicó que el sector agrario había mostrado disposición con las propuestas del Ejecutivo y había acordado levantar las medidas de fuerza. Sin embargo, esto fue desmentido de inmediato por una agricultora.

“El paro sigue, ellos han tomado el acuerdo pero no la población. No se ha firmado ningún documento. No se pude mentir. Los ministros han venido a mecernos. No tergiversen. Dicen que ya se solucionó todo, pero no se va a levantar el paro”, indicó una de las dirigentes agricultoras a nuestras cámaras.

ANUNCIOS DEL GOBIENRO

El Gobierno exonerará el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles en un 90%. Así lo anunció este sábado el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, durante la mesa de diálogo convocada para hoy en Huancayo, región Junín, para abordar los pedidos de los agricultores y transportistas.

“Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estamos tomando la decisión, en conjunto con el Consejo de Ministros, de exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles por 90% mediante un decreto supremo que podría ser aprobado en esta semana “, declaró desde el coliseo Huanca.

El titular del MEF explicó que con la aplicación de dicha medida el Estado dejará de percibir alrededor de 250 millones de soles mensuales.

Por ello, dijo que se evaluará permanentemente. “Mientras el combustible esté alto, tenemos que seguir manteniendo esta medida y en la medida que baje, ya podemos volver a la normalidad“, precisó.

También informó que, de ser aprobada en sesión de Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para exonerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) de los productos de la Canasta Básica Familiar.

