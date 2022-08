Huancayo: hombre con viruela del mono que no acató orden de confinamiento fue detenido por abuso sexual

Un hombre de 26 años fue detenido en la ciudad de Huancayo tras ser acusado por delito de abuso sexual, luego de que contactará y tocara indebidamente a una mujer. Sin embargo, este no sería la única acusación en su contra, pues días atrás había dado positivo a la viruela del mono, pero se negó a pasar la cuarentena respectiva.

El infractor, cuyo nombre no ha sido develado, se conoce que labura como transportista y, hace poco fue diagnosticado con la extraña enfermedad originaria de África, pero le brindó un domicilio falso al personal de salud para no luego no acatar la orden de confinamiento. Es precisamente en ese lapso que contactó por redes sociales a la señorita y la tocó.

La policía tomó conocimiento de este hecho e intervino, trasladándolo a la comisaría de El Tambo, donde confesó padecer de la viruela del mono, por lo que se pusieron en contacto con un centro médico para que se aproximara al lugar donde estaría resguardado.

“También era paciente oncológico, y se puso mal. Fue llevado a un hospital y se confirmó que era paciente con viruela del mono. Regresó a la comisaria y fue aislado a una celda solo para él. Su madre lo atendió dado que es paciente con cáncer”, contó el jefe de la región policial Junín, Collin Sim, quien agregó que, un día después, el acusado volvió a ponerse mal de salud, por lo que se decidió que su proceso fiscal lo continúe en libertad.

El transportista será procesado por el delito contra la libertad sexual y, dado que estuvo contagiado de la enfermedad símica y mantuvo contacto con otras personas de forma indebida, podría ser acusado, de igual manera, por el delito conta la salud pública.

