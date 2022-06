Huancayo: Detienen a delincuente alias ‘Willy Wonka’ por robar dulces

Los efectivos del Escuadrón de Emergencia detuvieron a Michael Graciano Vilcas Méndes, alias ‘Willy Wonka’, en referencia al famoso personaje ficticio del cine, acusado de hurto agravado por presuntamente haber robado dulces y dos vitrinas llenas de ellos en la provincia de Huancayo.

El hombre de 36 años, sin complicidad conocida, extrajo de un establecimiento los dos aparadores, junto con una mochila y una bolsa, las cuales llenó de golosinas, para huir inmediatamente del lugar luego de cometer el robo.

De inmediato, al notar la presencia del cuerpo policial acercándose, emprendió a la fuga, junto al producto hurtado. El asaltante quiso escapar por el Jr. Piura y llegar hasta la Av. Huancavelica, donde no se precisó si estaba cerca a su hogar, si se encontraría con algún otro colega o simplemente era otra vía para huir de la escena.

Finalmente, el ladrón no consiguió huir muy lejos y las autoridades lo intervinieron entre el cruce del Jr. Piura y Jr. Arequipa, y lo llevaron para realizarle el procesamiento correspondiente. Al preguntarle sobre cómo y por qué centró su atención en el robo de dulces, el sujeto no dio respuesta alguna.

‘Willy Wonka’ se encuentra en disposición de la policía de la comisaría de Huancayo, a la espera de su sentencia.

