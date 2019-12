Janet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, se comunicó con el programa Hablemos Claro para informar que tres comuneros murieron al interior de la mina Cobriza, presuntamente por el deslizamiento de relaves de la empresa Doe Run.

“Hoy a las 2 de la mañana sucedió un accidente al interior de la mina, uno de los tapones que construyen en interior mina para retener relaves en la zona 50 sur ha soplado, la cual ha venido por la zona 28 sur generando como una especie de huaico y ha caído todo ese relave al Rió Mantaro, generando tres accidentes fatales de trabajadores”, dijo Meza.

Además, al alcaldesa mencionó que hasta el momento solo ha sido identificado uno de ellos con el nombre de Ismael Paitan. “Es comunero de Umamarca de San Pedro de Coris, de las otras dos personas aún no nos han dado información”, agregó.

Es importante mencionar que Janet Meza, alcaldesa de San Pedro de Coris, responsabiliza de lo sucedido al Ministerio de Energía y Minas, ya que según su versión le comunicó las irregularidades que ha visto en la empresa minera Doe Run.

“En lo que va del año son 6 muertos, está bien los trabajadores necesitan y por eso a veces presionan, pero no es posible que nosotros tengamos que aceptar una minería tan irresponsable. Durante 10 años no han podido vender ni liquidar, no hay decisión del Ministerio de Energía y Minas”, acotó.