Huancaíno denuncia haber perdido más de S/. 22 mil de sus fondos de AFP

¡Terrible! Joel Pumazunco, ex aportante de las AFP, denunció haber perdido más de S/. 22 mil de sus fondos de las AFP, acumulados con años de esfuerzo. Desde Huancayo, este trabajador contó cómo en cuestión de días vio desaparecer gran cantidad de dinero que mensualmente aportó a estas AFP, pensando en una tener una pensión digna más adelante.

“Somos ex aportantes que hemos perdidos años de aportes, me siento muy indignado ante un Gobierno que cierra los ojos ante lo que nos pasa. Yo tenía S/. 123.000 aportados y ahora solo tengo 101.000, más de 22.600 soles de pérdida que ya no voy a recuperar”, dijo en diálogo con Cecilia García, en Exitosa.

En esta línea, Joel Pumazunco lamentó esta pérdida económica que tranquilamente podría haber empleado en poner un negocio para garantizar un ingreso extra a su familia: “no nos demos por vencidos, creo que podemos defendernos, sigamos, es momento que el pueblo se de cuente y no claudiquen”.