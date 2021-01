Hoy se realiza la “marcha contra la impunidad policial” en la Plaza San Martín

Atención. Este sábado, Oscar Pintado, padre Brian, uno de los fallecidos en las protestas contra el Gobierno anterior (Manuel Merino), señaló que las investigaciones se siguen dilatando y esta imagen es mal vista, y por ello, es parte de la convocatoria de la marcha contra la impunidad policial de hoy.







En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, el señor Pintado lamentó que hasta la fecha no hayan responsables directos del fallecimiento de su hijo, pese a que según él, la Policía Nacional sería la responsable.

“Hasta el momento no hay resultados de las investigaciones del fallecimiento. Es verdad que a toda la Policía no se le puede echar la culpa (fallecidos), sin embargo, cuando se protege, se encubre, se direccionada, se dilata en el tiempo una investigación, pues la institución es mal vista. Entonces esa imagen no la vas a cambiar actuando así. Esto solo sigue perjudicando el prestigio de ellos”, manifestó.





Se debe precisar que esta manifestación se d justo cuando ha terminado la primera etapa de la investigación interna de la Policía por el presunto excesivo uso de la fuerza durante las manifestaciones de noviembre del 2020, la cual culminó el pasado miércoles 6 de enero.

De esta manera, no se tienen aún las responsabilidades directas ni las conclusiones del caso donde se reportaron dos fallecidos y más de 100 heridos.

De la misma manera, se comentó que la marcha también conlleva un reclamo por la muerte de Jorge Muñoz Jiménez (19), manifestante que perdió la vida por un proyectil de plomo disparado por un arma de fuego en la provincia de Virú, en La Libertad, durante el paro del sector agroexportador que exigían aumento del salario y derechos laborales.

Por otro lado, también se registraron otros dos fallecimientos en el marco de estas protestas en contra de la ley agraria aprobada por el Legislativo el pasado 29 de diciembre: Reynaldo Reyes Ulloa (27) y el adolescente de 16 años de iniciales K.N.R.D, quien, de acuerdo a sus familiares, no participaba en la manifestación y solo transitaba por el lugar.

