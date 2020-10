Hoy se enfrentan Sporting Cristal y Universitario por la fecha 18 del Apertura.

Sporting Cristal y Universitario protagonizan el partido más importante de la penúltima fecha de la Fase 1 de la Liga 1. Este encuentro se juega en el Estadio Nacional a partir de las 2:00 p.m. El cuadro crema, virtual ganador del torneo 1, quiere volver por la senda del triunfo, tras su último empate frente a Binacional.



Al frente tendrá al cuadro de Roberto Mosquera que en su última actuación apenas pudo rescatar un punto con Deportivo Municipal. Un duelo en el que mostró supremacía en grandes pasajes, teniendo chances bastantes claras para liquidar. Sin embargo, la falta de efectividad le pasó factura al final de los 90 minutos.

El otro choque que se juega hoy es el UTC contra Carlos A. Mannucci en el Estadio Nacional desde las 6:15 p.m. En cuanto a los resultados de ayer: Melgar goleó por 3-0 al Grau, Sport Boys se impuso a Cienciano por 2-1 y César Vallejo venció por 2-1 a Ayacucho FC.

Y como no hay tiempo que perder, mañana se inicia la última fecha del Torneo Apertura, con el partido San Martín vs. Cantolao en el Alberto Gallardo, el sábado juegan Ayacucho FC vs. Carlos Stein (11:00 a.m.) y Cienciano vs. Alianza Lima (3:30 p.m.) en el Estadio Iván Elías Moreno. Mientras que en Matute se enfrentan Municipal vs. Melgar (1:15 p.m.) y Binacional vs. S. Cristal (6:00 p.m.). Finalmente en la Videna, Alianza Universidad vs. Sport Boys (3:30 p.m.)