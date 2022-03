Hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania

La noche del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia el inicio de una operación militar especial en Ucrania, bajo el argumento de evitar el supuesto genocidio de ciudadanos en las autoproclamadas repúblicas prorrusa de Donetsk y Lugansk.

A la par del anuncio del mandatario ruso, se informaba de explosiones el este y sur de Ucrania, incluso, en las cercanías de su capital, Kiev. La mañana del 25 de febrero blindados militares rusos ingresaban a territorio ucraniano pese a las advertencias de Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.) de una violación al derechos internacional.

Con el paso de los días, Rusia intensificó sus ataques sobre Kiev en un frustrado intento de capturar la capital en 72 horas pero la resistencia de las fuerzas ucranianas, y el apoyo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mantiene inexpugnable su ingreso.

En medio de este conflicto, surgió la imagen de Volodímir Zelenski​, el presidente de Ucrania quien afirmó que no se rendirá ante las pretensiones rusas y que seguirá en Kiev, defendiendo a su país.

El éxodo masivo de ciudadanos ucranianos comenzó a evidenciarse en las primeras dos semanas de conflicto. Casi 3 millones de personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, huyeron hacia Polonia y Moldavia. Entre ellos, cerca de 300 peruanos que residían en Ucrania.

“Las sirenas, es algo que realmente lo he vivido como una película, usualmente vemos el tema de las sirenas en las películas y vivirlo es algo realmente espantoso“, dijo rafaello carpena.

“Yo no he podido dormir, yo un par de horas he dormido ayer, es todo lo que he dormido en cinco días más o menos. Cansado, y quiero dormir en cuanto cruce la frontera”, dijo perunao trujillo.

Los bombardeos se intensificaron en ciudades estratégicas, Járkov, Mariúpol, entre otras. Fueron prácticamente arrasadas por los cientos de misiles que no solo destruyeron instalaciones militares sino también zonas residenciales.

“La defensa antiaérea de Ucrania derribó un dron, un avión no tripulado, y justo cayó en el edificio donde habito”, DIPLOMÁTICO PERUANO.

La destrucción de un hospital materno infantil y un teatro que albergaba a miles en Mariúpol fue la muestra de la insania de las fuerzas rusas que generó la condena internacional. Cerca de 3 mil civiles ucranianos, entre ellos 120 niños, murieron en cuatro semanas de invasión.

La crisis en Ucrania generó un daño colateral a nivel mundial con el incremento del precio del barril de petróleo y el oro. A ello, se suma que Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo, ocasionando el incremento de este producto y sus derivados.

Estados Unidos y los países que integran la OTAN han impuesto drásticas sanciones económicas, congelando los activos de los principales bancos rusos y a sus principales líderes, incluyendo al presidente de Putin.

La amenaza de una tercera guerra mundial sigue latente en Europa si Rusia decide ampliar su invasión más allá de Ucrania, lo que provocaría la automática participación de EE.UU. en este conflicto que no tiene señales de llegar a su fin.

