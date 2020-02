Miguel Barraza tiene cáncer de próstata. Utilizó su cuenta de Facebook para grabar un video e informar a los fans que hoy será sometido a una operación en el Hospital Rebagliati para combatir la enfermedad.

En la grabación el cómico no luce abatido por el contrario no desperdició la ocasión para robarnos una sonrisa: “Por si acaso no te preocupes. Estoy horroroso, todos los médicos me han dicho, pero como (y se echa a dormir)”.