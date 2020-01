Hoy es el último día para hacer campaña electoral

Hoy jueves vence el plazo para que los candidatos que postulan al Congreso de la República realicen sus mítines o concentraciones públicas por cierre de campaña, según lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones. Una de las normas señala que las actividades podrán realizarse con una distancia de un kilómetro entre una y otra acción partidaria.

La autoridad electoral hizo un llamado a los candidatos para que respeten las medidas dispuestas y recordó que la propaganda política, en tanto, quedará prohibida desde las 00:00 horas del sábado 25. Quienes incumplan esta disposición, serán sancionados con una multa de 126,000 soles hasta los 420,000 soles (30 y 100 UIT, respectivamente) e incluso con hasta dos años de prisión.

También, el domingo 26 de enero, día de las elecciones, asimismo, no podrán realizarse espectáculos públicos, ni funciones de cine o teatro. Tampoco estará permitido el domingo las concentraciones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Recordaron también que desde las 8.00 a.m. de este sábado 25, hasta las 8.00 a.m. del lunes 27, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes, bares, tiendas, autoservicios, supermercados y comercio ambulatorio.

Durante las horas de elecciones no pueden efectuarse espectáculos públicos al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas, ni reuniones públicas de ninguna clase.

Disposiciones finales

Las multas por no votar son de S/ 86 en distrito pobre; S/ 43 en distrito pobre no extremo; S/ 21.50 en distrito pobre extremo; y S/ 215 por incumplir el cargo de miembro de mesa. Durante las horas de elecciones no pueden efectuarse espectáculos públicos al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas, ni reuniones públicas de ninguna clase.