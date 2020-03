Hospital Naval se convertirá en centro especializado de coronavirus para pacientes del Callao

Con el aporte del sector público y privado, el Perú está incrementando su capacidad para atender a los pacientes que contraigan el coronavirus COVID-19, afirmó el ministro de Salud, Víctor Zamora, quien detalló que, actualmente, se cuenta con 276 camas destinadas exclusivamente para la atención de pacientes graves por esta pandemia, lo que incluye las primeras 50 camas habilitadas en el Hospital de Ate.

El ministro anunció que se coordina con el alto mando militar para que el Hospital Naval se convierta en el hospital para pacientes del Callao que tengan coronavirus.

“Vamos a seguir ampliando la disposición de camas en el país, tanto con inversión del Minsa como de EsSalud; así como con la colaboración del sector privado, como la Confiep que ha confirmado que donará 100 equipos de ventilación mecánica “, reveló el ministro.

Agregó que el sector privado está poniendo a disposición sus call center y profesionales para atender por telesalud. “Todo el sector está respondiendo a la emergencia”, resaltó.

Recordó que el Minsa ha creado un equipo especial para recibir las dotaciones y dar las facilidades legales que permitan este tipo de apoyo.

Sobre las pruebas rápidas para COVID-19 que llegarán este fin de semana (en número de 350 mil), el ministro afirmó que el primer grupo al que se aplicará será al personal médico con sintomatología.

En cuanto a equipamiento e infraestructura para las regiones, el ministro dijo que hay regiones que se organizan mejor que otras, pero que se está trabajando con todas apoyándolas técnicamente. Recordó que se les ha entregado 80 millones de soles para que organicen sus instalaciones.

Sin embargo, el ministro dijo que todo el esfuerzo no alcanzará si la población no coopera con quedarse en casa, lamentando que un personaje muy conocido del deporte no haya respetado la cuarentena decretada por el Gobierno, en referencia a Nolberto Solano.

“La cuarentena está generando un alto costo económico, pérdidas de empleo, cierre de fábricas, la industria paralizada; y todos debemos contribuir para la recuperación, quedándonos en casa”, sostuvo.

Sobre la situación de la niña de dos años internada en el Hospital de Ate, dijo que se encuentra estable y recuperada gracias a la atención recibida. Expresó que se trató de un caso extraño, dado que los niños menores son poco propensos a hacer cuadros graves de coronavirus. Explicó que, en este caso, se trató de una niña prematura (que en general, tienen defensas más bajas) y que, además, su infección fue tratada previamente con corticoides, lo que redujo aún más sus defensas.