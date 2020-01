Alexandra Horler: “Estoy decepcionada de las declaraciones de Pablo Bengoechea”

Anoche, la propalación de un ‘ampay’ en el programa de espectáculos, Magaly TV, de los refuerzos de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, a altas horas de la madrugada ha causado revuelo en los distintos espacios deportivos. Por ello, este miércoles en Exitosa Deportes, el panel debatió sobre las reciente declaraciones del DT del equipo, Pablo Bengoechea, quien le restó importancia al tema.

“Estoy decepcionada de las declaraciones de Pablo Bengoechea. Lo que hicieron los futbolistas y las declaraciones del entrenador son todo lo que está mal en el fútbol. Es avalar esa cultura chicha de la que hablamos a veces en el país, de sacarle la vuelta a todo y justificarlo y creer que podemos vivir así, como si viviéramos en una chacra. Lo mismo están haciendo en Alianza Lima al tratar de justificar estas acciones. Estoy realmente decepcionada”, aseveró Alexandra Horler.

“A mí no me importa que no haya habido cámaras dentro de esa casa, porque no hay que ser brillantes, ni hay que ser pitonisos, para saber qué hacen reuniéndose, llenos de bolsas en una casa y a esas horas de la madrugada (…) el fútbol es disciplina y responsabilidad”, agregó.

Luego, la panelista de Exitosa Deportes, se pronunció sobre la actitud que tuvo el estratega uruguayo, luego de que este cuestionara a uno de los hombres de prensa que asistió a su conferencia, y le preguntara “¿a qué hora te acostaste el sábado”.

“Me parece una falta de respeto que Bengoechea se dirija a los periodistas diciéndoles, ‘a qué hora te acostaste tú el sábado’, porque es como si yo le preguntara a los futbolistas, ‘¿qué tal redactan? o ¿qué tal manejo de cámara tienen?’ No tiene nada que ver una cosa con la otra, los periodistas no somos atletas profesionales. Digan lo que digan, el futbolista depende de su estado físico”

Por último, Horler sentenció el tema: “Yo pensé que se iban a tomar acciones, pensé que después de las palabras de Gustavo Zeballos, Bengoechea iba a salir hoy a decir que sí, que iba a existir una sanción. Pudo haber una sanción económica, pero ¿qué dijo?, que ‘las fiestas eran divertidas’. ¿Eso es un técnico? ¿esa es la autoridad de un técnico?”, puntualizó.

