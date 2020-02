Hörler a Porcella: “Las mujeres no son pedazos de carne por los que se paga”

Luego del desatinado comentario del exchico reality Nicola Porcella, la conductora del programa ‘Exitosa Deportes’, Alexandra Hörler, realizó su crítica a través de su cuenta de Twitter.

“Estas “bromas” son bajas. No dan risa, dan rabia. Es una falta de respeto y, además, descolocas, incómodas y dejas vulnerable a tu compañera. Si te dicen algo así, no te calles. Defiéndete. Date tu lugar y ponlo en el suyo. Las mujeres no son pedazos de carne por los que se paga”, escribió Hörler.

Asimismo, Alexandra se refirió a la conductora Karina Rivera para que no permita este tipo de ofensas en pleno programa en vivo: “Callar ante estas situaciones es avalar y normalizar estas actitudes. No calles porque estás al aire. No calles porque hay más gente, para no hacer problemas. Si alguien te ofende así, el problema es él, no tú. Él es el equivocado, no tú. Tú sólo ejerce tu derecho al respeto y dignidad”, compartió en Twitter.

Como se recuerda, durante el programa, uno de los participantes del reciente programa ‘Todo por amor’, conducido por Nicola Porcella y Karina Rivera, entró en coqueteos con la conductora, en lo que su compañero de trabajo intervino en la conversación y lanzó un fuerte comentario en vivo.

“A ver producción, a mí no me molesten, vamos a hacer algo. Acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a dar la plata”, expresó Porcella con la mayor naturalidad, mientras que la conductora quedó callada con una sonrisa.