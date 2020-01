Horacio Benincasa recordó su paso por el Tottenham de Inglaterra

Recordar es volver a vivir. El exjugador de Universitario de Deportes y actual Carlos A. Mannucci, Horacio Benincasa, utilizó sus redes sociales este viernes para recordar su paso por el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra.

Como se sabe, el defensa de 25 años militó en la reserva del cuadro de Londres en el 2011. Sin embargo, gracias a sus buenas actuaciones, fue promovido al primer equipo. Por ello, este viernes, cuando respondía preguntas a través de su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le preguntó qué recuerdos tenía de su época en Inglaterra.

El ‘Che’ Benincasa respondió: “Fue una etapa linda de mi vida”, y adjuntó a su respuesta una imagen suya vistiendo la indumentaria del Tottenham de la Premier League.

Es justo recordar que Benincasa no pudo continuar el último subcampeón de la UEFA Champions League, debió a que no poseía el pasaporte comunitario. No obstante, el central peruano guarda los mejores recuerdos de esa época, incluso es justo señalar que compartió equipo con el mexicano Giovani Dos Santos.