Hombre más grande del Perú continúa en UCI

Margarito Machacuay, el hombre más alto del Perú -con sus 2.26 m-, sufrió el pasado lunes, un paro respiratorio y tuvo que ser internado de inmediato en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el Hospital Almenara de EsSalud.

Según Roberto Valderrama, gerente quirúrgico del hospital, la salud de Margarito se complica luego de que se desencadenara en su organismo dificultades para respirar -debido a una acumulación de secreción en sus pulmones-.

Lo entubaron y le colocaron el respirador artificial para estabilizarlo, debido a que sus pulmones no se expandían correctamente.

Fátima Aguilar, conversó en ‘La Verdad en Exitosa’ con Olga Ramos, esposa de Margarito, quien contó sobre el estado actual de Machacuay. “El día de ayer a las 6:00 a.m. le dio un paro respiratorio que lo llevó a un coma, gracias a Dios a las 7:00 a.m. me dieron la noticia que había despertado, pero todavía está entubado”.

Asimismo, señaló que habría una mejoría considerable debido a que su ritmo cardiaco se habría elevado y ya podría salir de este tranzo, haciendo alusión a que desde el problema con la cadera no habría salido del hospital.

Recordemos que, en octubre del año pasado, Margarito tuvo un accidente que le provocó la fractura de su fémur. Dicha lesión, según Olga, el trombo desarrollado procedente del sistema venoso habría sido la causa para tromboembolia respiratoria.

Olga hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y seguidores de Margarito para que apoyen económicamente con los gastos de su salud.

Cualquier ayuda, comunicarse al número 964445809.