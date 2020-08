Hombre denuncia que banco le reprogramó su deuda sin su autorización

En comunicación con la multiplataforma de Exitosa, el ciudadano José Carlos León denunció que el banco Ripley efectuó la reprogramación de su deuda sin su autorización y sin realizar una consulta previa.

Manifestó que reconoce el déficit con la entidad financiera hasta el mes de mayo, ya que realizó algunas compras y aplazó el pago de las moras. Sin embargo, sin consultar, Ripley reprograma su deuda, lo que genera un pagamento más elevado.

“Mi deuda al 10 de mayo era de 3412 soles. Luego de eso hice una compra de 124 soles. A la fecha mi deuda pasó a 4400 soles por los intereses que me hacen por la penalidad de no haber pagado las cuotas de mayo, junio y julio. Pero lo grave es que ahora ellos (Ripley) me han reprogramado la deuda a 36 meses y tengo que pagar más de 8400 soles“, indicó al programa ‘Exitosa te Escucha’.

Sostuvo que nunca pidió una reprogramación y, como muestra de lo manifestado, envió un correo electrónico a Ripley desestimando la decisión de no aplazar su deuda.

“En ningún momento pedí una reprogramación. Cuando ellos me mandan un correo diciéndome que van a reprogramar mi deuda yo les indiqué que no quería ninguna reprogramación porque tenía que pagar más del doble. No tuve respuesta, y en el mes de agosto tengo que pagar las cuotas que ellos me indican”, añadió.

José Carlos León puntualizó que estará a la expectativa de que la entidad financiera se pronuncie porque hasta el momento no ha recibido respuesta alguna.

Cabe destacar que la gran mayoría de bancos ha efectuado cobros excesivos a sus clientes durante la pandemia de la COVID-19. Por ello, ciudadanos de todo el país vienen protestando contra el sistema financiero ante los abusivos intereses impuestos a los créditos de todo tipo.