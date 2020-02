Hombre de 89 años dará examen de admisión para la universidad

Nunca es tarde para cumplir con un sueño. Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, a sus 89 años, intentará convertirse en universitario cuando postule a la Universidad Nacional Agraria La Molina, este 8 de marzo. Él ya tiene una carrera técnica, pero ahora quiere convertirse en ingeniero agrónomo.

Desde joven quiso ser un profesional, pero por diversos motivos postergó sus estudios para trabajar de estibador en el mercado mayorista y después en el hospital Víctor Larco Herrera al cuidado de las áreas verdes y el vivero.

La muerte de su esposa, tras 56 años de feliz matrimonio, dejó a don Alejo en la profunda tristeza y desde entonces, para buscar consuelo, se empeñó en hacer realidad su sueño de contar con una carrera profesional en una especialidad relacionada con la electrónica.

“Perdí a mi esposa después de 56 años de matrimonio y ya no tenía con quién conversar. Por eso, con el apoyo de mis hijos decidí estudiar en el instituto cercano a mi casa. Me preparé, postulé, ingresé y me gradué”, relata.

ETAPA UNIVERSITARIA

‘Don Alejo’ quiere ser universitario, pero aspira llegar a la universidad no solo para cumplir, sino también para apoyar a los jóvenes y darles el ejemplo de perseverancia.

“El estudio es un gran amigo, nunca nos defraudará”, indicó.