La hipertensión arterial (HTA) es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. Se estima que en el mundo hay 1280 millones de adultos de 30-79 años con HTA. El 46% de adultos hipertensos desconocen que padecen de esta afección. Es llamada la muerte silenciosa.

La presión arterial sistólica (PAS) es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre y la presión arterial diastólica (PAD) es cuando el corazón se relaja y entra sangre a los ventrículos. Presión arterial normal: 120/80. Presión arterial alta: mayor o igual a 140/90.

Las causas de esta enfermedad son: 95% (HTA de origen desconocido) y el 5% (HTA secundaria, de causas conocidas). Se presenta más en personas mayores de 40 años, después de la menopausia y con predisposición familiar, sedentarismo, alimentación no saludable.

Los síntomas son: cefalea, mareos, tinnitus (zumbidos de oídos), calor corporal tipo bochornos y en casos severos: confusión, síncope, dolor torácico, palpitaciones, disnea, hemorragia cerebral, apnea del sueño, enfermedad renal crónica y otros.

Existen medicamentos y suplementos que aumentan la presión arterial como lo son: Los AINES, corticoides, anticonceptivos orales, agonistas simpaticomiméticos, antidepresivos, cocaína, éxtasis, anfetaminas, inmunosupresores, eritropoyetina recombinante humana, hormonas tiroideas, terapias biológicas, ergotamínicos, andrógenos, esteroides anabolizantes, alcohol, ginseng, regaliz y otros.

El tratamiento de la HTA: Cambios en estilo de vida principalmente. Fármacos como: Diuréticos, IECA, ARA II, calcioantagonistas, betabloqueadores y asociación de fármacos. Es muy importante la prevención, que debe consistir en:

1.- CONTROL DE PA: control 4-5 años si la presión arterial es menor a 140/90 y control cada 2 años si la presión arterial es mayor a 140/90. Es importante hacer una buena toma de presión arterial: El paciente debe estar relajado, en lo posible el ambiente del cuarto entre 20-25 grados, el brazo libre de opresión y apoyado sobre una mesa a la altura del corazón, no cruzar las piernas, no comer hasta 2 horas antes de la toma de PA, no se habla durante la medición, se realiza dos mediciones por separado y se saca la media de ambas, dejando 5 minutos entre una y otra toma, y anotar los valores.

2.-Mantener un Índice de Masa Corporal (I.M.C.) que es peso sobre la talla al cuadrado y debe ser entre 20-25.

3.-Mantener un Perímetro Abdominal en los hombres menor a 94 cm y en mujeres menor a 80 cm.

4.-Realizar Dieta Cardiosaludable que consiste en: bajar consumo de sal (-5 gr) no consumir alimentos enlatados y efervescentes, no bebidas azucaradas, no consumir grasas saturadas, ni grasas trans, disminuir (carnes rojas, consumo de alcohol, café y chocolates). Debemos consumir frutas, verduras, legumbres, frutos secos, en cantidades racionales consumir pan y cereales, aceite de oliva, pescados, pollo y pavo.

5.-Ejercicio: Realización de ejercicios Aeróbico a 30 minutos al día.

Es necesario conocer de todos estos mecanismos para poder entender que la Hipertensión Arterial es una enfermedad muy peligrosa y silente. Es por ello que la prevención es la clave, tanto para evitar la aparición de

la enfermedad, así como para evitar las complicaciones en los pacientes ya diagnosticados de Hipertensión Arterial.

