Hincha de la ‘U’ que se hizo viral se encontró con los jugadores y cuerpo técnico del club

Emotivo. Luego de volverse viral en redes sociales, tras ser captado en un video alentando con mucha pasión a Universitario en su encuentro ante Carabobo FC por la Copa Libertadores, Daniel Luond cumplió el sueño de conocer a los jugadores y cuerpo técnico del club y hasta se animó a dar una charla técnica.

El ferviente seguidor del cuadro crema llegó a las instalaciones de Campo Mar, en donde incluso, los jugadores le permitieron dirigir el entrenamiento, cumpliendo así un sueño que siempre tuvo.

Dani Luond no se amilanó y de inmediato aceptó el reto. Como se preveía, él demostró estar más que capacitado para cumplir su sueño y dirigir el equipo crema. La jornada no pudo acabar sin el extenso abrazo entre Gregorio Pérez y el fanático, quien no podía creer lo que le tocó vivir esta mañana.

Universitario se prepara para la Libertadores

Cabe precisar que este próximo miércoles, el cuadro merengue se medirá ante Cerro Porteño en el estadio Monumental, en el encuentro válido por la ida de la Fase 2 de la Libertadores.