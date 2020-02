Hillary integraría plancha presidencial de Bloomberg

Michael Bloomberg está considerando Hillary Clinton como su compañera de fórmula, según aseguró una fuente cercana a la campaña del precandidato demócrata al portal norteamericano Drudge Report. Las encuestas, asegura el medio, revelaron que “la combinación Bloomberg-Clinton sería una fuerza formidable para enfrentar a Trump en la carrera por la Casa Blanca”.

El portal, incluso afirma que el ex alcalde estaría considerando cambiar su residencia oficial de Nueva York a Colorado o Florida -donde también tiene propiedades- porque el colegio electoral impide que los candidatos a presidente y el vicepresidente residan en el mismo estado.

Clinton, exprimera dama, exsenadora por Nueva York y exsecretaria de estado de la administración Obama, aseguró en noviembre que estaba recibiendo una serie de llamadas en las que se le instaba a reconsiderar su decisión de no participar en la carrera de 2020. Sin embargo, a principios de este mes, dijo que no iba a presentarse a la presidencia, pero a regañadientes, dejó abierta la puerta para estar en la boleta de otra persona. “Nunca digo nunca porque creo en el servicio a mi país, pero eso no va a suceder”, dijo en una entrevista con Ellen DeGeneres. Hasta ahora no se pronunció sobre los rumores de una posible fórmula con Bloomberg.

Bloomberg, que se incorporó tarde a la carrera demócrata, ha visto un aumento en las cifras de las encuestas a pesar de no estar en la boleta para las asambleas electorales de Iowa o las primarias de New Hampshire, las primeras pruebas de fuego del país para quienes compiten por la nominación presidencial demócrata.

Últimas encuestas demócratas

En este momento quedan 8 candidatos anotados en las primarias. Eran más de 20, pero las dificultades para recaudar fondos y la indiferencia que registraron las encuestas con sus postulaciones llevaron a varios a renunciar antes de la primera batalla.

Los que quedan en carrera son, además de Bloomberg y en orden alfabético, el ex vicepresidente Joe Biden (2008 — 2016), el ex alcalde Pete Buttigieg (South Bend, Indiana, 2012 — 2020), la congresista Tulsi Gabbard (Hawaii, 2013), la senadora Amy Klobuchar (Minnesota, 2007), el senador Bernie Sanders (Vermont, 2007), el magnate Tom Steyer y la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts, 2013).

Según el sondeo de Reuters/Ipsos publicado el 10 de febrero pasado, el 17% de los demócratas registrados e independientes dijeron que votarían por Joe Biden, cinco puntos porcentuales menos que una encuesta similar que se realizó la semana pasada antes del caucus de Iowa, el primero del país. El senador Bernie Sanders lideró el sondeo con un 20% de apoyo, un punto más que la semana pasada, mientras que el 15% apoyó a Bloomberg, un aumento de seis puntos.

A la pregunta de qué candidato tiene más posibilidades de vencer al presidente Trump, el 21% eligió a Biden, nueve puntos por debajo de la semana pasada. Otro 21% dijo que Sanders era la mejor carta demócrata, mientras que un 15% nombró a Bloomberg.