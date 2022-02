Hilda Geldres: “Yo no compuse ninguna canción para Pedro Castillo, ni lo conozco”

Atención. Este jueves, en entrevista para Exitosa, Hilda Geldres rompió su silencio y brindó sus descargos por los cuales se le viene cuestionando tras su breve paso por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).





De esta manera, la artista aseguró ser cantante y también tener estudios de maestría en sociología y que por ello, sí cuenta con el perfil para asumir el cargo en la oficina general de gestión social del Minem.

Se debe recordar que por tres días se desempeñó en el cargo como jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.





“Se está malinformado con los detalles de mi profesión. Yo soy socióloga y yo no he compuesto una canción para Pedro Castillo, es más yo ni siquiera lo conozco al presidente”, manifestó.

En esa línea, rechazó conocer al jefe de Estado, pese a que la letra de su canción brindaba mensajes de apoyo al mandatario abiertamente cuando disputaba la contienda electoral presidencial.

“Esa canción está justamente para que se defienda los votos del país y justamente se da en la segunda vuelta electoral [entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo] y yo como una ciudadana he compuesto una canción. Yo he dicho que esa canción no es para Pedro Castillo”, expresó.

En otro momento, ante la pregunta de Karina Novoa, periodista de Exitosa, sobre si pudo resolver algún conflicto social, la exfuncionaria no pudo brindar detalles de su trabajo en dicha oficina.

“Yo estuve en esa oficina, pero no porque canté una canción a Pedro Castillo. Los conflictos en los que hemos realizado es en la minera Las Bambas (…) No solamente el cargo que amerito necesita el tema de conflictos, también se necesita diálogos. El cargo se trataba de mesas de diálogo, realizar el seguimiento y cumplimiento de todos los avances conflictos a nivel nacional que tenemos”, puntualizó.

Finalmente, Geldres optó por terminar la entrevista debido a las constantes preguntas sobre las labores que pudo lograr en su breve paso por el Minem, ya que su principal objetivo era aclarar que no le había realizado una canción a Pedro Castillo y que eso sea un vía para lograr conseguir el puesto de trabajo.





