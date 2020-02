Hijo de Yehude Simon: “mi papá nunca solicitó un aporte de Barata”

Defiende su inocencia. Yail Simon, hijo del expresidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aclaró que su padre nunca solicitó un aporte de campaña a Odebrecht, a través de Jorge Barata, tesis fiscal que produjo su detención preliminar en los últimos días, en el marco de las investigaciones por presunto actos de corrupción en el proyecto Olmos.

“Mi papá ha solicitado a la Fiscalía que lo enfrenten a Barata y que Barata se lo diga en su cara, mi papá nunca se reunió con Barata para eso, mi papá nunca solicitó un aporte de Barata y si el Sr. Salazar, quien era tesorero del partido, que él demuestre que ese dinero ingresó para la campaña y se utilizó para diversas cosas”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar, en ‘Hablemos Claro’, en Exitosa.

Recordemos que, en enero de este año, el ex representante de Odebrecht en nuestro país, Jorge Barata, afirmó que Yehude Simon recibido dinero – un monto de US$300 mil – de esta empresa para financiar su campaña a la reelección – en el 2006 – como gobernador regional de Lambayeque.

En su testimonio, Barata aseguró que los pagos se realizaron a través de Javier Málaga (ya fallecido) y Pablo Salazar, quienes eran cercanos a Yehude Simon. También se detuvo a Pablo Salazar, hombre de confianza de Simon. Mientras que, Javier Málaga ya falleció hace algunos años.

En este sentido, Yail Simon hizo un llamado a que el Ministerio Público explique las acusaciones contra su padre, ya que asegura que carece de lógica: “la labor de la Fiscalía es demostrar que ese dinero sirvió para otorgar algún beneficio en particular a Odebrecht porque hasta el momento lo que dice la Fiscalía es que se favoreció con la buena pro, pero estos aportes vienen del 2006 y la buena pro se da en el 2004. Sería bueno que la Fiscalía vaya aclarando un poco el panorama también para que podamos entender en qué basa su declaración”.

Asimismo, el hijo del expremier reiteró que su padre no solicitó, ni conocía los supuestos aportes: “mi padre no tenía conocimiento de esos aportes, mi padre no solicitó esos aportes y en el supuesto abogado de que esto hubiese sido diferente, de que sí se hubiesen solicitado estos aportes… El Sr. Salazar que demuestre fehacientemente que efectivamente esto fue solicitado por mi padre y que ese dinero fue utilizado para la campaña”.