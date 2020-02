Hijo de Yehude Simon asegura que su padre no estuvo a cargo de la campaña de relección

Lo exculpa. Yehude Simon Valcárcel, hijo del hoy detenido ex premier Yehude Simon, aclaró que su padre nunca estuvo a cargo de la campaña de reelección – en el 2006 – como gobernador regional de Lambayeque, campaña a la que – como asegura Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú – la empresa brasileña habría aportado US$300 mil a través del entorno de confianza del político.

Recordemos que, en enero de este año, Jorge Barata afirmó que Yehude Simon recibido dinero – un monto de US$300 mil – de esta empresa para financiar su campaña a la reelección. Señaló que el dinero fue entregado a través de Javier Málaga (ya fallecido) y Pablo Salazar, quienes eran cercanos a Yehude Simon. Esta información en el marco del proceso de investigación por presuntas irregularidades en el proyecto Olmos.

Asimismo, esta mañana, el ex gobernador regional de Lambayeque y ex presidente del Consejo de Ministros fue detenido de manera preliminar por el caso Olmos. La solicitud fue emitida por el fiscal José Domingo Pérez y aprobada por la jueza María Álvarez.

Para Yehude Simon, su padre estaría dispuesto a cumplir con la detención preliminar ordenada por el Poder Judicial con tal de esclarecer su participación en el ‘Caso Olmos’: “si mi padre tiene que pasar por una prisión preliminar, yo estoy seguro que él, a pesar de lo difícil que es para él y toda la familia, lo más importante es que se esclarezca”.

Por otro lado, negó que su padre posea los cinco inmuebles mencionados por la Fiscalía y aseguró que solo es propietario de dicho inmueble de Surco. Además aseguró que su padre no tiene dinero y que él se encarga de subvencionar algunos de sus gastos: “no, mi padre no ha recibido, yo he estado subvencionando a mi padre en muchas cosas porque mi padre no tiene plata”.