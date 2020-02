Herrera: “Gran responsable del mortal incendio en VES es Osinergmin”

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, se refirió a la deflagración de un camión cisterna en Villa El Salvador, que cobró la vida de 23 personas. Aseguró que gran parte de la responsabilidad en la tragedia recae en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y otras instituciones que bajo la consigna de eliminar las barreras burocráticas para dar licencias se olvidaron de la seguridad.

“Con la función de reducir barreras burocráticas, un lema que también repite Indecopi, se relajó en materia de seguridad. Parece que se enfocaron en otras realidades, como si nuestro país fuera Alemania donde una declaración jurada tiene 99.99% de garantía de cumplimiento. Si uno conoce nuestro país sabe que no se va a cumplir. Aquí esa agilización de trámites no representa ninguna garantía. El Perú es un país con poca regulación y no se puede confundir reducir la regulación con la seguridad”, señaló a diario Exitosa.

Pide reingeniería

En ese sentido, Herrera Descalzi incidió en la necesidad de ejecutar una reingeniería del sistema para garantizar más mecanismos de control que no solo tengan un afán sancionador, sino también de prevención para evitar que tragedias como la ocurrida en el distrito de Lima Sur vuelva a repetirse.

“No es posible que la responsabilidad solo la asuma un tercero, como es la empresa que transportaba el GLP. Siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. No hay ninguna duda que la responsabilidad es de la empresa, pero tampoco hay duda que esa empresa actuaba legalmente, avalada con las licencias de los organismos respectivos”, sostuvo.

Congreso debe investigar

Por otro lado, para el también decano del Colegio de Ingenieros del Perú, el nuevo Congreso de la República “está obligado a crear una comisión especial que investigue este caso”. El incendio ocurrió el jueves 23 de enero, luego que un camión cisterna pasara por un desnivel y sufriera una fuga de gas licuado de petróleo (GLP).

“Deben citar al titular de Osinergmin (Daniel Schmerler), y también al ministro de Energía y Minas porque todo lo que tiene que ver con transporte de hidrocarburos pertenece a su sector. Es necesario investigar todo eso. No solo hay personas muertas, sino que ha sido una muerte horrible y hay familiares que lo van a sufrir el resto de su vida”, puntualizó.

VIVEN EN PÉSIMAS CONDICIONES

Vecinos afectados por el incendio en Villa El Salvador denunciaron ayer en Radio Exitosa que la comida escasea y sus condiciones de vida no son las mejores. Refieren que si bien algunas personas de buen corazón les llevan desayuno, almuerzo y cena, las instituciones estatales no se han manifestado hasta el momento.

Una madre de familia declaró que el olor es “putrefacto” en la zona de los módulos de vivienda debido a la cercanía de los baños portátiles. Tampoco pueden proteger su pudor al bañarse, agrega. Criticó que se pretenda maltratarlos de esa manera y pidió a las autoridades su reubicación a una zona cercana.

“(El alcalde de Lima) Quería movernos a departamentos en el Centro de Lima, ¡¿Qué le pasa?! Hay departamentos que están listos en la villa de los Juegos Panamericanos, ¿por qué no nos llevan allí?”, comentó.

OSINERGMIN FORTALECERÁ SU LABOR:

Osinergmin anunció que han dispuesto la implementación de una serie de medidas para reforzar su labor de fiscalización en el transporte y distribución de GLP. Esta decisión surge a raíz del informe sobre el incendio en Villa El Salvador, que apuntaba como causa de la fuga a que al camión circulaba con una válvula interna abierta.

En un comunicado, informaron que algunas empresas aprovechan los vacíos normativos para cometer prácticas indebidas. Ante ello, propondrán proyectos normativos que obliguen a los operadores de hidrocarburos a tener rutas definidas y horarios de circulación establecidos. Asimismo, plantearán que los conductores reciban charlas de capacitación.

“Osinergmin revisará los procedimientos administrativos de inscripción y/o modificación para que las unidades que transportan y distribuyen GLP cuenten con su Registro de Hidrocarburos. Se ha planteado la incorporación de la supervisión ocular (in situ) por parte de supervisores de Osinergmin, previa a la emisión del registro”, agregan.