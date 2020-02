Hernani: “La inseguridad ciudadana se desbordó”

El exministro del Interior, Remigio Hernani, aseguró que el asalto que sufrió la extitular del Ministerio de Educación, Flor Pablo, el miércoles por la noche, es el más claro reflejo de que la inseguridad ciudadana se ha desbordado hace tiempo. Agregó que le extraña que la exfuncionaria no haya contado con el resguardo que se les asigna a los exmiembros del gabinete.

“Lo sucedido con la exministra es un reflejo de que la inseguridad se ha desbordado hace mucho tiempo atrás, pero me extraña que la exministra que tiene un resguardo hasta seis meses después de haber dejado el cargo, no sé por qué ha estado sin resguardo. Eso debe investigarse”, señaló a diario Exitosa.

Asimismo, afirmó que la gestión de Carlos Morán, al mando del Ministerio del Interior ha sido deficiente, como lo demuestran los altos índices de criminalidad que a diario se ven en las calles.

“El ministro Morán no ha tenido la voluntad de combatir la inseguridad teniendo los recursos y la popularidad para hacerlo. (…) Estoy convencido que tiene que haber dos tipos de policías: una dedicada a patrullar las calles y otra que se dedique a labores de inteligencia e investigación”, explicó.

La justicia

Mientras que Guillermo Arteta, general en retiro de la Policía Nacional, afirma que la inseguridad ciudadana es un problema que va más allá de la acción de las fuerzas del orden y que gran parte de la responsabilidad es de los órganos de justicia que no garantizan un buen proceso y terminan liberando a delincuentes.

“El hecho de que sea exministra (Flor Pablo) no quiere decir que no sea vulnerable a la ola de delincuencia que se ha incrementado en la capital. (…) La inseguridad no es un problema netamente policial que se soluciona con incremento de efectivos o que los militares salgan a las calles. El Poder Judicial y la Fiscalía están liberando delincuentes capturados porque no hacen un buen proceso”, dijo.