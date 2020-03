Hernani: “Extender la inmovilizaciónes una medida que se justifica”

Para el exministro del Interior, Remigio Hernani, la extensión de la inmovilización obligatoria es una medida “que se justifica”, pero también consideró que las fuerzas del orden deben estar muy atentas ante posibles “focos de protesta” porque los días que se vienen serán “muy difíciles”.

-¿Considera adecuada la medida de ampliar en dos horas la inamovilidad obligatoria?

Sí, se justifica. Es mejor prevenir. Dos horas antes no afectan a nadie. La gente debe ahora prever, hacer sus compras más temprano, salir en las mañana a mercados, bancos, etc. La vida debe cambiar en ese sentido, pero nadie se verá afectado por la orden de inamovilidad desde las seis de la tarde. Aunque, claro, estos días serán difíciles.

-¿Qué tan difíciles pueden ser estos 13 días que se vienen?

Yo digo que así como el aislamiento social es lo más conveniente y más horas de inamovilidad se justifican, también es necesario, ahora más que nunca, estar muy atentos. Es un momento crucial para el servicio de inteligencia de la policía.

-¿Por qué lo dice?

Porque es probable que haya problemas, me refiero a posibles focos de protesta. Qué pasa si se acaba el dinero, cómo puede reaccionar esa gente. Habrá hambre. Por eso ahora se debe hacer un acertado trabajo de inteligencia en la policía, detectar eso. Es que puede haber disturbios, desmanes, de gente que necesita. Hay que evitar la protesta social

-¿Y cómo evitarla, entonces?

Primero hay que detectar la protesta y luego ver el motivo de la reacción. Si es por hambre, por falta de dinero, ahí deben actuar las alcaldías y el gobierno. Ahí hay que asistir al que necesita, no reprimirlo.

-¿Y si es por otra razón?

Ahí se actúa distinto. Se le reduce al infractor, se le detiene y de inmediato se le debe registrar y llevarlo a disposición de la fiscalía.

-Pero esto podría prestarse a malos entendidos y detener a gente que necesita dinero para comer.

Por eso es clave la labor de inteligencia de la policía. Y el Gobierno tiene la obligación de contemplar a gente que vive del día a día, debe fiscalizar que los víveres lleguen con más prontitud a los que en verdad los necesitan. Algunos alcaldes tienen que ser fiscalizados en ese reparto. La policía debe estar atenta en esa labor de asistencia al más vulnerable.

-¿Y qué rol juega la policía ahí?

La PNP sabe que esto no se soluciona a los golpes y que si hay hambre el gobierno debe actuar ahí. La policía debe ser inteligente en donde hay agitación y ver antes el por qué.

-¿Por qué en el norte e Iquitos hay tanta resistencia a cumplir la inamovilidad?

En ambas zonas hay mucha informalidad. No hay industria. La gente vive el día a día, sale a la calle a diario. Es en su mayoría informal y no se ajusta a lo legal. Es bueno que ahí se inicie a las cuatro de la tarde la inamovilidad. No obedecen. Pero hay mucha pobreza. Y es momento de atender eso de forma correcta y evitar protestas.