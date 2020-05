Hernani descarta encubrimiento de ministro Rodríguez Limo a malos efectivos PNP

El ex ministro del Interior, Remigio Hernani, consideró que el nuevo titular del Mininter, Gastón Rodríguez Limo, no es una persona que se preste para encubrimientos de malos elementos dentro de la PNP, luego que se cuestionara la permanencia de algunos efectivos tras el escándalo por compras sobrevaloradas en la institución policial, que hoy es motivo de investigación en la Fiscalía de la Nación.

“Este señor ministro, con el derecho por las atribuciones que tiene, debe haber solicitado informes para ver a quienes ratifica, no creo que haya metido a sus amigos ahí. No creo que haya un encubrimiento de parte del ministro del Interior, no creo que encubra a alguien, es una persona drástica, yo lo conozco”, dijo en diálogo con Exitosa.

Recordemos que, una serie de denuncias aparecieron – a fines de abril – en los medios de comunicación sobre una serie de malos procesos de contrataciones con presuntas irregularidades en el Mininter, en el marco de la adquisición de equipos de bioseguridad y de protección destinados a los efectivos del orden para combatir la pandemia del covid-19.

En este sentido, Remigio Hernani reconoció que hay malos elementos dentro de la PNP, por lo que demandó una fiscalización constante dentro de la institución: “si el de arriba lo hace, los de abajo también. Hay algunos malos elementos que se aprovechan de la situación, pero para qué están las cabezas. Para qué estaba Carlos Morán, en ese entonces. Necesariamente tiene que haber una fiscalización, sino habrá gente que se va a corromper. Se mueven muchos intereses en ese sector, como en muchos otros sectores”.