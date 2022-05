El congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra, se pronunció acerca de las mociones de interpelación en contra del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los ministros de Trabajo, Betssy Chávez; de Energía y Minas, Carlos Palacios y del Interior, Alfonso Chavarry.

En esa línea, indicó que los miembros de su agrupación parlamentaria “no tienen problemas” con los ministros de Estado y que, incluso, han respaldado a los primeros funcionarios que fueron designados por el presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, consideran que la ministra Chávez “debió de irse hace tiempo” al igual que el primer ministro, Torres Vásquez.

“Nosotros hemos impulsado la interpelación de Betssy Chávez. Nosotros creemos que debió irse hace tiempo. El presidente del Consejo de Ministros también debió irse hace tiempo, pero lo que buscará ahora es provocar para que lo saquen. Nosotros no hemos tenido problema y nuestra bancada no ha tenido problemas en darle la confianza a los primeros ministros que ha presentado este gobierno”, declaró el legislador Guerra García en Canal N.

Asimismo, consideró que es “más complicado” censurar al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. “El voto por el presidente del Consejo de Ministros creo que es más complicado de que se convierta en censura”, sostuvo.

Por su parte, el legislador de Renovación Popular, Alejandro Muñante, indicó que la moción de interpelación fue planteada en contra del primer ministro y no contra los diferentes titulares de las carteras ministeriales.

“El presidente puede disolver el Congreso si no se da la confianza a dos Consejos de Ministros, la interpelación es contra el premier Torres no contra todo el Consejo de Ministros, así que si se llega a la censura, no se estaría quemando la primera ‘bala de plata’”, sostuvo.

