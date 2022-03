Hernando de Soto en desacuerdo con la posible vacancia del presidente Pedro Castillo

Atención. Este domingo, en entrevista para Exitosa, el excandidato presidencial, Hernando de Soto, se mostró en contra de la vacancia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, porque el país se vería más afectado con una nueva crisis en la política por el conflicto entre el Ejecutivo y Legislativo.

En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Hernando de Soto indicó que ya la situación se ha venido afectando en el Perú, desde que ocurrió la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ya que estaba a punto de ser vacado por el Congreso de la República.

“La vacancia (presidencial) así como la disolución del Congreso, son viejos instrumentos democráticos que ayudan a presionar a la política, no matarte, sino presionarte, pero el problema es que todo el tiempo se están dedicando a ello. Desde que cayó Kuczynski, hasta ahora, hemos tenido 11 intentos de vacar y de los cuales solo han tenido éxito cinco, por eso hemos tenido cinco presidentes en cerca de cuatro años”, manifestó.

En esa línea, De Soto comparó a este problema político como algo que se puede tomar como una enfermedad, y que hasta ahora no se puede curar, pese a varios intentos, y además que se pretender seguir en lo mismo.

“Es lo que está ocurriendo actualmente en el Perú. Vacamos o disolvemos, vamos a entrar en lo mismo, y vamos a ir de Guatemala a Guatepeor”, deslizó.

De esta manera, De Soto brindó una solución a esta problemática y es que el Congreso debe encontrar alguna otra forma para ejercer su rol de presión al Ejecutivo.

“Mi propia bancada no ha utilizado mi fórmula. El jefe de Estado puede hacer una propuesta, es que Castillo diga que la solución no es entre políticos porque hemos fracasado, y que diga que vayan por otro ángulo, que es el económico. Por qué no resolvamos el problema de sacar los minerales que no estamos sacando”, expresó.

